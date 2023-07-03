قدرة الخيول على النوم واقفة دون أن يختل توازنها أو تسقط له تفسيرات علمية سلوكية وتشريحية.. تعرف عليها

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، حول أسباب نوم الخيول وهي واقفة.

وذكرت أن الخيول تنام واقفة عندما تشعر بالخطر.

وبينت أن الشعور بالخوف دائماً يدفع الخيول إلى التأهب، وهذا ما يجعلها تنام واقفة.

وأفادت بأن فرصة النجاة من حيوان مفترس أثناء نومها واقفة تبدو كبيرة جداً.

وأضافت أن الجمعية الأمريكية لمروضي الخيول تحذر من نوم الخيول واقفة فترات طويلة لأنه يصيبها بالإرهاق ويعرضها للسقوط أثناء التريض والركض والقفز.

وأكدت أن عدم الشعور بالأمان يُفقد الخيل الكثير من قدراتها.