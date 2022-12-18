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قد تصل للوفاة.. “الصحة” تُحذر من المضاعفات الخطيرة للإنفلونزا الموسمية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 ديسمبر 2022 - 3:01 صباحًا

المناطق_الرياض

أبرزت وزارة الصحة، المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تتسبب في وفاة المُصابين بالإنفلونزا الموسمية.

وأوضحت الوزارة، أنه قد يتعرض المصاب بالإنفلونزا للوفاة الناتجة من بعض المضاعفات الخطيرة مثل مضاعفات الجهاز التنفسي (الالتهاب الرئوي)، ومضاعفات القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتة الدماغية).

ولفتت إلى أن هذه المخاطر قد تهدد بشكل خاص الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن، وذوو الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والأطفال، والحوامل، مشددةً على ضرورة حجز موعد لأخذ اللقاح.

 

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 ديسمبر 2022 - 3:01 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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