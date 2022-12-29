قذائف مورتر تستهدف القصر الرئاسي بدولة عربية أثناء اجتماع أمني

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كشفت مصادر مطلعة، مساء أمس الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأشارت تقارير إلى سقوط قذائف مورتر أهداف بالقرب من المجمع الرئاسي عندما كان الرئيس يجري محادثات أمنية مع حكام المنطقة لبحث الإجراءات الخاصة لمواجهة الجماعات المسلحة.

ولم يعرف بعد من الجهة التي استهدفت القصر، ولكن تتواصل المواجهات بين الحكومة الصومالية وجماعة الشباب الصومالية، وفقا لـ”بي بي سي عربية”.

من جهتها، أعلنت جماعة الشباب الصومالية أنها نفذت قرابة تسع هجمات بالقنابل على نقاط تفتيش أمنية في المنطقة.