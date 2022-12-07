قرابة 30 مليون مستفيد من الخدمات التطوعية في المسجد الحرام

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كشفت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين عن إحصائية الخدمات التطوعية والخيرية والإنسانية المقدمة في المسجد الحرام لما يقارب الـ30 مليون مستفيد من بداية عام (1441هـ) وحتى نهاية شهر ربيع الثاني من العام (1444هـ).

وشملت الإحصائية عدة برامج، أهمها برنامج الإفطار والذي قدم 5,915,193 وجبة إفطار صائم، وبرنامج الضيافة للقاصدين الذي استضاف 15,041,325 ضيف، وبرنامج المظلات الشمسية والذي قدم 366,500 مظلة شمسية، وبرنامج التطوع في المجال الخيري الذي خدم 5,917,344 مستفيد، وأخيرًا برنامج السقاية الذي قدم 2,357,190 عبوة ماء زمزم.

وأعلنت الوكالة أن مجموع الساعات التطوعية قد بلغ (1,213,540) ساعة، بمشارك عدة جهات وصل عددها إلى (35) جهة تطوعية في (17) مجال تطوعي، استفاد منها (29,597,552) مستفيد.