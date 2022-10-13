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قرار جديد من جوجل بشأن تطبيق «تروث ميديا» التابع لـ«ترامب»

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 أكتوبر 2022 - 3:23 صباحًا
Zurich, Switzerland - 24 June, 2015: Google sign on the wall of the Google office building. Google is a multinational technology company specializing in Internet-related services and products.

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قررت شركة “جوجل” إضافة تطبيق “تروث ميديا” للتواصل الاجتماعي إلى متجر التطبيقات “بلاي ستور”، ما صعد بسهم شركة مرتبطة بنحو 7%.

وأوضحت العديد من المواقع، منها موقع “فوكس نيوز” و”أكسيوس” ومحطة “سي إن بي سي”، ان “جوجل” أضافت تطبيق التواصل الاجتماعي التابع للرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” إلى متجر التطبيقات الخاص بالجوالات العاملة بنظام “أندرويد”.

وكان سهم “ديجيتال ورلد أكويزيشن   Digital World Acquisition”، وهي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة “الشيك على بياض” والتي تهدف إلى تحويل مؤسسة “ترامب” الإعلامية إلى شركة عامة، قد صعد بنسبة 7% في تعاملات ما بعد الجلسة.

وفي وقت سابق، منع “بلاي ستور” إضافة تطبيق “تروث ميديا” سابقًا بسبب وجود محتوى مخالف، مشيرًا إلى أن التطبيق يخرق سياسات المحتوى الخاصة به.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 أكتوبر 2022 - 3:23 صباحًا
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