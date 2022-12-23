قرار عاجل من الاتحاد الآسيوي يزف بشرى سارة إلى النصر

أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامها بتعزيز قيمة ومكانة مسابقات الأندية في الاتحاد القاري، وذلك بعد مصادقتها على مجموعة من التعديلات الاستراتيجية لتمهيد الطريق لدخول عصر جديد من التطور.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، وافق خلال اجتماعه التاسع في مارس 2022 على تأسيس مجموعة عمل لأندية النخبة، وذلك بهدف عمل تغييرات تعكس طموحات الاتحاد القاري من خلال إطار الرؤية والمهمة، لتنظيم مسابقات على مستوى عالمي.

التعديلات الجديدة للبطولات

وتشكّل التعديلات الجديدة التغيير الأبرز على مسابقات الأندية، منذ استحداث دوري أبطال آسيا عام 2009، ومن ضمن التوصيات المقدمة استحداث نظام جديد للمسابقات، ووقف العمل بالحد الأعلى للاعبين الأجانب المشاركين مع الأندية، وزيادة قيمة المخصصات المالية المقدمة للأندية المشاركة.

وكذلك، فإن النظام الجديد للمسابقات يضمن بقاء بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بموقع قيادي على صعيد الارتقاء بالمعايير الفنية وتوفير قيمة تجارية أعلى، لتقديم المتعة للجماهير في قارة آسيا.

النظام الجديد للمسابقات

من خلال النظام الجديد للمسابقات، يتنافس 76 نادياً من أجل الظفر بألقاب البطولات التي تقام على 3 مستويات، بدلاً من النظام الحالي الذي يتضمن مستويين للمنافسة، ويشتمل المستوى الأعلى على مشاركة 24 نادياً بالمجمل، يتم توزيعها على منطقتين في الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 12 نادياً تتنافس بنظام الدوري.

ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه، في مواجهة ثمانية أندية مختلفة ضمن ذات المنطفة، وبحيث تتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، وتقام مبارياته من مباراتي ذهاب وإياب.

وتتأهل الأندية الفائزة إلى الدور ربع النهائي، والذي تقام مبارياته بالإضافة إلى مباريات قبل النهائي والنهائي، من مواجهة واحدة بنظام التجمع في دولة واحدة تستضيف المباراة النهائية لبطولة أندية النخبة في القارة.

أما المستوى الثاني من مسابقات الأندية، فسوف يشتمل على مشاركة 32 نادياً يتم تقسيمها على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، وتلعب هذه الأندية بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، وبحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16.

مباريات دور ال16 والـ8

وتقام مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تقام مباراة الدور النهائي من جولة واحدة.

وأخيراً، تتضمن بطولة المستوى الثالث 20 نادياً يتم تقسيمها على 5 مجموعات، وتتــــنافس هذه الأندية في دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتقام المباريات، وذلك بنظام التجمع، وبحيث تتأهل أفضل 8 أندية إلى الدور ربع النهائي.

وتقام مباريات الدورين ربع النهائي وقبل النهائي من جولتي ذهاب وإياب، على أن يقام النهائي من جولة واحدة، وتمهد هذه التغييرات الاستراتيجية الطريق لمنح المزيد من الفرص للأندية المشاركة من المناطق الجغرافية المختلفة في قارة آسيا.

وذلك مع تحول هذه المسابقات من نظام التوزيع في 5 مناطق، إلى منطقتين في الشرق والغرب، وكما أن الأندية الخاسرة في الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الأول، سوف تحصل على فرصة المشاركة في بطولة المستوى الثاني.

مصير الأندية الخاسرة

و في حين أن الأندية الخاسرة من الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الثاني سوف تنتقل للمشاركة ببطولة المستوى الثالث نتيجة لهذه التغييرات، فإن إجمالي عدد مباريات مسابقات الأندية يتوقع أن يرتفع إلى 287 مباراة، بدلاً من 274 مباراة حالياً.

بشرى سارة لنادي النصر

وفي حالة فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، سُيتيح للنصر فرصة كبيرة للعودة للمشاركة القارية من جديد، خاصة بعد التعديلات الجديدة التي تتيح مشاركة الفريق البطل “حامل اللقب” في النسخة التي تليها مباشرة كونه الفائز.

وسيكون لدى النصر فرصة لتمثيل المملكة في البطولة واتاحة مقاعد أكبر لأندية المملكة وبالتالي سيمتلك العالمي فرصة للمشاركة في البطولة القارية في النسخة القادمة بعد اعتماد اللائحة الجديدة لنظام المسابقات القارية.

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