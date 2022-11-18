قرار عاجل من الفيفا سعيد لـ “الهلال” وكارثي على “النصر”

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قراراًا عاجلًا فاجأ ناديي النصر والهلال وصدم الشارع الرياضي السعودي، وذلك حول استضافة مونديال الأندية 2022، حيث قدم بشرى للزعيم، وفي المقابل ثصدم العالمي.

مُشاركة الهلال في مونديال الأندية

ووفقًا لتقرير “PaparazzoRN”، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” استضافة كأس العالم للأندية 2022 بدولة الإمارات العربية المتحدة، من 1 فبراير إلى 12 فبراير 2023 ، وتـــم تأجيل كأس العالم للأندية؛ بسبب مونديال المنتخبات.

ويشارك الفريق الأول لنادي الهلال في كأس العالم للأندية 2022 بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، ولن يتم تحديد البطل القاري الجديد حتى أواخر فبراير أي بعد المونديال، وبالتالي سيشارك الهلال في المونديال.

مستقبل سودوي لـ “النصر”

من ناحية أخرى، يبدو أن الفيفا تبنى عقوبات جديدة ضد نادي النصر، سيتم الإعلان الرسمي في الأيام القليلة المقبلة، حيث أعلن الصحفي الرياضي عايد الرشيدي، على موقع المدونات القصيرة “تويتر”، أن “الفيفا” اتخذت قرارًا جديدًا صادمًا ضد نادٍ سعودي كبير.

وألمح الرشيدي إلى أن النادي “النصر”؛ سيقابله مستقبل نادي “سودوي”، وقد يكون هناك صفقة جديدة في الشتاء المقبل وقد لا يتم تسجيلها”.

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