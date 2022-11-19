قرار عاجل من النصر يُفاجئ الجماهير ويُرعب الهلال والاتحاد

قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر،”التخلص” من أحد نجوم فريق كرة القدم خلال السوق الشتوي المقبل “يناير 2023″، في إطار خطة التطوير التي يسير عليها النادي العالمي خلال الفترة الحالية، وبالتالي ستكون عملية الاستبدال مُرعبة لـ “الهلال والاتحاد” المُنافسين على لقب الدوري.

ويظهر النصر مستوى لائقًا في الموسم الحالي، ويحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، ويبعد العالمي بـ3 نقاط فقط عن فريق الشـــباب الأول الذي يتصدر ترتيب الدوري.

وبحسب موقع “مدياتافا”، فإن مهاجم فريق النصر ومنتخب الكاميرون فينسنت أبو بكر سيـــغادر بالتأكيد الفريق الكروي الأول الشتاء المقبل، خاصة وأن اللاعب لم يحقق طموحات فريق العالمي منذ وصوله.

وأعلن الصحفي الرياضي زكي أوزوندوركان أن طرابزون سبور تريد التعاقد مع أبو بكر، ورحيل النجم الكاميروني؛ يعني أن الإدارة النصراوية وقعت مع مهاجمًا أجنبيًا جديدًا في ميركــــاتو الشتاء الحالي.

وارتبطت العديد من الأسماء الدولية الكبرى بالفريق، فيما يلي أشهر الأسماء الهجومية العالمية المرتبطة بنادي النصر وهم: ” لويس سواريز، أليكساندر لاكازيت ، جوزيف مارتينيز، دجانيني تفاريس”.

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