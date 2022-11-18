قرار عاجل من مركز التحكيم يُفاجئ النصر وحمد الله ويصدم الاتحاد

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارات حاسمة للجدل في قضية نادي النصر، ولاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله، فيما تلقى نادي الاتحاد هو الآخر، عدة عــــقوبات بشأن التعاقد مع اللاعب المغربي، وأحمد شراحيلي.

عقوبات حمد الله والاتحاد

وقرر مركز التحكيم الرياضي بناءً على لجنة الاحتراف فيما يخص المــــغربي حمد الله على النحو التالي: “إيقاف المهاجم لمدة 4 شهور، وغرامة مالية مقدرة بـ 300 ألف ريال، وحرمان الاتحاد من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية”.

وكشف عن غرامة مقدرة لـ 500 ألف ريال للاتحاد، مع إيقاف المدير التنفيذي السابق حامد البلوي مدة ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، فضلًا عن إيقاف مشعل السعيد لـ3 أشهر، بشأن الشكوى المقدمة من طرف النصر في قضية التسجيلات.

الفصل في قضية شراحيلي

أحمد شراحيلي، كان نادي الشباب قد تقدم شكوى لـ “لجنة الاحتراف”، بداعي وجود مفاوضات من نادي الاتحاد مع اللاعب أثناء وجوده في الفترة المحمية من عقده ورد التحيكم الدعوى المقدمة ضد الاتحاد وأتاح الاستئناف على رفض الدعوى.

كان مركز التحكيم قد قرر الاكتفاء بمدة إيقاف حمد الله الماضية، مستعينًا ببند التدابير الوقتية، وتعد هذه أبرز القرارات الصادرة في قضيتي شراحيلي وحمد الله.

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