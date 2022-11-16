قرار عاجل يُفاجئ لاعبي الهلال

بعد انقطاع دوري روشن بسبب مونديال “قطر 2022″، واصل الفريق الأول لنادي الهلال، اليوم “الثلاثاء”، تدريباته استعدادا لاستئناف البطولات المحلية.

وستعود المنافسة المحلية في المملكة يوم 15 ديسمبر من الشهر المقبل مع الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب دوري الروشن السعودي برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لنادي الشباب “الرائد”.

وتضمنت بروفة الهلال، اليوم الثلاثاء، تمارين لياقة مختلفة، بالإضافة إلى بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وقرر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال، دخول فريق كرة القدم الأول ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني، في المعسكر التدريبي الذي بدأ اليوم، وذلك بعد التمرين مباشرة.

ومن المقرر، أن يُطبق دياز لبرنامج ليوم كامل يبدأ غدًا “الأربعاء” ؛ بالإضافة إلى الإفطار والغداء سيتضمن التدريب على فترتين صباحًا ومساءً.