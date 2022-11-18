قرار مهم من «التعليم» بشأن تأخر الطلاب خلال أداء الامتحانات

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وافقت وزارة التعليم على السماح للطلاب والطالبات المتأخرين بدخول قاعات اختبار المواد التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1444هـ، الذي سينطلق يوم (الأحد) القادم على ألا تتجاوز مدة التأخير 15 دقيقة.

تعهد بعدم تكرار التأخير

وأعلنت الوزارة، السماح للطالب الذي يتأخر بما لايتجاوز 15 دقيقة بدخول الاختبار، ويؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك، وفي حال التكرار تتم معاملته وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة بحيث (يتم حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخر لسبب غير وجيه لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط والإشراف والمتابعة بالمدرسة).

التأحر لأكثر من نصف الوقت

لكنه لن يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الزمن المخصص للإجابة بدخول الاختبار، على أن يحرر محضر تأخر الطالب لأكثر من (15) دقيقة (تكرار تأخر).