قرب عيد الفطر المبارك ينعش أسواق الذهب بمنطقة الباحة

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سجّلت أسواق الذهب بمنطقة الباحة انتعاشاً وحركةً شرائيةً مُرتفعةً مع حلول عيد الفطر المبارك، وإقامة احتفالات الزواج خلال إجازة العيد.

ويُعد الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة المُرتفعة وأحد أهم أدوات الزينة للنساء ، حيث يقبل بعض أفراد المجتمع على شرائه مع قرب مناسبات الأعياد بشكل ملحوظ، مما ساعد في ارتفاع أسعاره خلال الفترة الحالية.

وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية على محال ومعارض الذهب بمدينة الباحة التي تشهد إقبالاً على الشراء من قبل السيدات، ومن الشباب المقبلين على الزواج، قدم بعض الباعة وأصحاب المعارض نصائح متعددة للراغبين في الشراء.

ويرى البائع عيسى بن علي الابتعاد عن شراء الذهب المشغول كثيراً والذهب الملون؛ لأنهما عند الحاجة للبيع يكون فيه خسارة ويفقد قيمته الشرائية ولا يعوض ولو بجزء يسير من المبلغ المدفوع ، مؤكداً أهمية معرفة ثمن غرام الذهب وعياره قبل الشراء ، وملاحظة كتابة رقم العيار ونوعه على القطع الذهبية.

وأضاف أن أفضل أنواع الذهب هو عيار 24 لنقائه، يليه عيار 22 ، في حين يُعد عيار 18 الأقل جودةً لكثرة الشوائب فيه، ويزداد الطلب في الأسواق حالياً على عيار 21 ، لافتاً إلى أهمية أن لا ينخدع المشتري بثقل قطعة الذهب ،فعيار الذهب المهم أهم من ثقله.

وأكّد ابن علي أنّ عمليات شراء الذهب شهدت ارتفاعاً مع اقتراب العيد ، مشيراً إلى أن الجنسيات العربية والآسيوية يميلون لشراء واقتناء الذهب السعودي قبل فترات الإجازات وسفرهم لأوطانهم.