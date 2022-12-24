قرعة السوبر السعودي.. النصر في نهائي مبكر والهلال يصطدم بالفيحاء

أسفرت قرعة كأس السوبر التي أقيمت مساء اليوم السبت، بمشاركة 4 فرق، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث انتهت بمواجهات نارية.

جاءت نتائج القرعة على النحو التالي: “اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحـــاد بنظيره النصر، فيما سيواجه الهلال الفيحاء”، حيث تستمر المنافسة من 24 يناير، وحتى 29 من الشهر نفسه.

أبطال السوبر السعودي

الهلال حقق لقب كأس السوبر السعودي في النــــسخة الماضية، وذلك بعد فوزه على الفيصلي في المباراة النهائية بركلات الحظ الترجيحية، حيث يُعد الزعيم الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 3 ألقاب، ويأتي خلفه نادي النصر.

جدير بالذكر، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر في وقت سابق، اعتماد نظام الجديد لـ البطولة، بإقامتها من 3 مباريات، بدلًا من مباراة واحدة، بحيث تبدأ من الدور نصف النهائي؛ حيث سيجمع السوبر بنظامه الجديد، بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه، وبطل الدوري ووصيفه.

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