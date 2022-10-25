قرعة خليجي 25.. المنتخب الوطني مع العراق في مجموعة واحدة

سحبت قرعة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25، اليوم الثلاثاء، والتي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، بداية من 6 يناير 2023.

وقام حمد الهاجري ممثل الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بشرح آلية القرعة، بترأس العراق المجموعة الأولى، مقابل ترأس البحرين للمجموعة الثانية، مع اعتماد التصنيف الأخير للفيفا من أجل توزيع المنتخبات.

قرعة خليجي 25

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب العراقي المنظم للبطولة في المجموعة الأولى، بجانب السعودية وعمان واليمن.

أما المنتخب البحريني حامل اللقب، جاء في المجموعة الثانية، بجوار قطر والإمارات والكويت.

مراسم قرعة خليجي 25

وتضمن حفل القرعة، عدة فقرات تناولت تاريخ مدينة البصرة وإرثها الحضاري، بجانب اختيار الشخصية التاريخية “السندباد”، ليكون تميمة البطولة، مع إطلاق أغنية تحاكي تلاحم الشعوب الخليجية والألفة التي تجمعهم.

وتم تخصيص ملعبي البصرة الدولي الذي يتسع لحضور 60 ألف متفرج، والميناء (30 ألف مشجع)، لاستضافة مباريات البطولة.