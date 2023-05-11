قرعة كأس آسيا.. الأخضر بالمجموعة السادسة بجانب تايلند وقيرغيزستان وعمان

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن المستويات الأربعة التي تنتمي إليها منتخبات البطولة طبقًا للتصنيف الجديد للمنتخبات، والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويضم كل من هذه المستويات ستة منتخبات، إذ يضم المستوى الأول المنتخب القطري بالإضافة إلى منتخبات اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، ويضم المستوى الثاني منتخبات العراق، والإمارات، وعُمان، وأوزبكستان، والصين، والأردن.