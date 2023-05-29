قريباً.. إتاحة معرفة كلمات مرور شبكات “واي فاي” المحفوظة بويندوز 11

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أعلنت شركة “مايكروسوفت”، اختبار خيارات جديدة في “ويندوز 11” تتيح للمُستخدمين إمكانية معرفة كلمات المرور الخاصة بشبكات “واي فاي” المحفوظة سابقاً على الجهاز.

وتعد تلك المرة هي الأولى التي تتيح “مايكروسوفت” فيها هذه الميزة على نظام ويندوز، خاصة وأنه كان من الصعب سابقاً معرفة الكلمات المحفوظة بسهولة وبشكل مباشر من داخل النظام نفسه.

ويحرص المستخدمون في الوقت الحالي وسابقاً على معرفة كلمات المرور المحفوظة في نظام ويندوز من خلال تنزيل برامج خارجية تتيح لهم ذلك أو البحث في ملف Registry الخاص بويندوز.

وينتظر أن تتوفر هذه الميزة خلال الأشهر القادمة مع مزايا أخرى لنظام ويندوز 11 مثل مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد.