قريباً.. الكتابة بالذكاء الاصطناعي عبر “كروم بوك”

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تسعى شركة “جوجل” الأمريكية إلى إضافة ميزة الكتابة والتحرير الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Help Me Write) لأجهزة كروم بوك؛ بهدف تحسين جودة الكتابة عبر نظام التشغيل بأكمله.

وتوفر الميزة الجديدة المدمجة بشكل مباشر مع التحديث الأخير لنظام التشغيل الخاص بكروم بوك تعديلات متنوعة في الكتابة مثل التقصير والتفصيل وإعادة الصياغة وإضفاء الطابع الرسمي والرموز التعبيرية.

وقدمت جوجل مؤخراً أدوات للكتابة والتحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بعض تطبيقاتها الأخرى، مثل جيميل ومحرر المستندات، وذلك لمساعدة المستخدمين على تحسين كتابتهم.