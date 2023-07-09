قريباً.. حل مشكلة الارتباط بين “ثيردز” و”إنستغرام”

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أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة “إنستغرام” المملوكة لشركة “ميتا- بلاتفورمز” آدم موسيري، أن العمل جارٍ على حل مشكلة حذف حسابات المستخدمين المنضمين إلى تطبيق “ثيردز” في حالة الرغبة في حذف حساباتهم على التطبيق الجديد.

وأوضح موسيري في منشور له على ثيردز، أن إنستغرام يبحث حالياً عن طريقة لتمكين المستخدمين من حذف حساباتهم على ثيردز بشكل منفصل دون التأثير على حساب إنستغرام المستخدم في التسجيل.

ولفت إلى أنه يمكن للمستخدم القيام بعدة إجراءات مشابهة على ثيردز دون حذف حسابه على إنستغرام، ومنها إلغاء تنشيط حساب المواضيع، وإخفاء ملف تعريف المواضيع والمحتوى، وحذف منشورات سلاسل الرسائل الفردية.