قريباً .. “صفري” بيشة في نسخته الحادية عشر

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بدأت التجهيزات لانطلاقة مهرجان صفري بيشة في نسخته الحادية عشر لهذا العام 2023 م، وتم وضع اللمسات النهائية على تجهيزات المهرجان لإنجاز أعمال انطلاقة هذه النسخة، حيث تم انجاز مايقارب 80% من سوق التمور ، و60 % من خيمة المعرض المصاحب ، وسيشهد المهرجان هذا العام تغييرا جذرياً في منظومة العمل والآلية، ومن المتوقع أن يسجل أرقاما قياسية في بيع التمور بإذن الله ، ويقع المهرجان على على مساحة تقدر بما يقارب بـ 20 ألف متر مربع ، وتشير المصادر إلى أن مهرجان صفري بيشة لهذا العام سينطلق قريباً بإذن الله.