قريباً.. هاتفك يحذرك من تواجد أجهزة تتبع بالقرب منك

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أعلنت شركتا “أبل” و”جوجل” عن تعاونهما لإتاحة إمكانية اكتشاف مستخدمي الهواتف الذكية وجود أجهزة التعقب التي تستخدم تقنية “بلوتوث” في محيط تواجدهم.

وأشارت الشركتان، في بيانٍ مشترك، إلى أنهما يرغبان في وضع معايير تقنية داخل أنظمة تشغيل الهواتف تتيح تنبيه المستخدمين حال جرى تعقب تحركاتهم دون علمهم بواسطة أجهزة تتبع المفقودات.

وأوضحت الشركتان أنهما يسعيان إلى استقبال مقترحات من شركات أجهزة التتبع، حتى يتسنى لهما بدء تطوير أنظمة تشغيل أندرويد وiOS، لتقديم إعدادات تحمي خصوصية المستخدمين في إصداراتهم المسقبلية.

وذكر البيان أن العديد من مصنعي أجهزة تتبع المفقودات أبدوا استحسانهم لمبادرة الشركتين، وعلى رأسهم شركات Samsung ،Tile، Chipolo ،eufy Security ،Pebblebee.

وسيعمل عملاقا التقنية على استقبال تعليقات وأفكار مختلف أطراف السوق التقني لمدة 3 أشهر، ومن ثم سيكونا مطالبين بالتوصل إلى تطبيق عملي برمجي لحل يحافظ على خصوصية المستخدمين، بحيث يصل الهواتف عبر تحديثات مستقبلية.

ومنذ إطلاق “أبل” لجهازها الأول لتتبع المفقودات “آيرتاج” في 2021، تزايد معدل استخدام تلك الأجهزة لتتبع المستخدمين والتطفل على حياتهم الشخصية، سواءً عبر تتبع تحركات مركباتهم أو تحركاتهم هم شخصياً.

وعند إطلاق “آيرتاج”، كشفت آبل عن خدمة “Tracker Detect App”، التي تسمح بتعريف المستخدمين ما إذا كان يتم تتبعهم عبر جهاز تتبع للمفقودات من عدمه، وذلك من خلال فتح التطبيق يدوياً ليتم مسح المنطقة المحيطة للكشف عن وجود جهاز تتبع يتحرك أم لا.