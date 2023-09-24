قرية رجال ألمع التراثية تشهد فعاليات متنوعة في احتفالات اليوم الوطني 93

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شهدت قرية رجال ألمع التراثية فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، في ليلة شعبية وطنية تراثية بمشاركة فرقة رجال ألمع، وبفقرات متنوعة من فنون الحرف، وجدارية القط العسري، فضلًا عن السحب والهدايا لجميع الزوار.

وتشرف شركة إعمار على تنظيم هذا الاحتفال الذي شهد حضور المسؤولين بالمحافظة والزائرين، للاستمتاع بالحفل، خاصة عروض الفلكلور الشعبي الذي يعتبر إرثاً تاريخياً يعبر عن الهوية الثقافية لرجال ألمع، وشهدت الفعاليات الاستماع إلى النشيد الوطني، وتوزيع هدايا للحضور، وعرض فيلم، وسحب على الجوائز، وسط أجواء احتفالية، مع التقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه اللحظات المفعمة بحب الوطن.

وأسهمت العروض والفعاليات إضافة إلى الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والتراث العتيق في جذب أعداد كبيرة من الزوار من أجل الاستمتاع بالفعاليات والتعرف على الإرث التاريخي الكبير لرجال ألمع.