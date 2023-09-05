قسطرة عاجلة تنقذ حياة مولود بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم

المناطق_واس

نجح تدخل طبي عاجل نفذه كادر متخصص في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم -بعد توفيق الله- , في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة في اليوم الثاني من عمره.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات الطبية التي أجريت للمولود من تحاليل وأشعة مقطعية أظهرت بوضوح أن الطفل يعاني من انسداد الصمام الرئوي بشكل كامل، بالإضافة إلى وجود ضمور شديد في البطين الأيمن للقلب.

وبيّن التجمع أن الفريق الطبي قرر على الفور القيام بتدخل عاجل وإجراء عملية قسطرة ناجحة استغرقت نحو ساعة من الزمن، تم فيها فتح الانسداد بوضع دعامة لوصلة شريانية تعوض النقص الكامل في تروية الرئتين ونقل الدم المؤكسج، وبعد الاطمئنان على الوضع الصحي للمولود تم السماح بخروجه برفقة ذويه من المستشفى.

وأشار إلى أن مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم أجرى خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م أكثر من 173 قسطرة قلبية للأطفال، منوهاً بأن المركز يتميز بكوادر طبية وفنية مؤهلة في أقسام الكبار والأطفال نالت ثقة المستفيدين من خدماته الطبية والعلاجية.