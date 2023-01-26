قصة ثأر قديم بين ثنائي الاتحاد وكريستيانو رونالدو

يسعى الثنائي البرازيلي في الاتحاد للثأر من كريستيانو رونالدو عندما يواجه الاتحاد والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الليلة.

قصة الانتقام الليلة

وتعود قصة الانتقام لثنائي الاتحاد ونجم النصر، إلى كأس العالم للأندية 2017 ، والتي جمعت بين ريال مدريد الإسباني فريق كريستيانو رونالدو وجريميو البرازيلي والجزيرة الإماراتي المدعومان جروهي ورومارينيو على التوالي.

ويخوض ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا إحدى مباراتيه في نصف الــنهائي ضد الجزيرة، وتقدم رومارينيو في الشوط الأول وظلت النتيجة على حالها حتى هدف رونالدو والــتعادل، وفي الدقيقة 53 سجل الجناح الإسباني جاريث بيل من ويلز هدف الفوز قبل تسع دقائق.

وفي المباراة النهائية، واجه “الريال” بطل أمريكا الجنوبية جريميو، ولعب رونالدو دورًا حاسمًا، وسجل هدفًا مباشرًا من ركلة حرة، فهل يتم الانتقام من رونالدو بعد خمس سنوات والإطاحة به من كأس السوبر؟..

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