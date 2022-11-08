شاهد.. قصة “سعودي” عاد للحياة بعد عملية زراعة قلب ناجحة (فيديو)

حكى المواطن مسعد العوفي، المُتبرع له بـ “قلب من الإمارات “، قصة عملية زراعة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي، خاصة وأن قلبه كان شبه ميت قبل أن يجري هذه العمــــلية الخطيرة.

وقال مسعد العوفي في تصريحات تلفزيونية لـ “برنامج الراصد” الذي يُعرض عبر قناة الإخبارية: “أحمد الله أنهم وجدوا قلب والمستشفى التخصصي لم يٌقصر في مراعاتي، حيث كنت مٌصاب بضعف في عضلة القلب وانسداد في الشرايين”.

وأكمل: “أخبروني الأطباء ان القلب شبه ميت ولازم زراعة ـ حيث مكثت في المستشفى لمدة شهرين في أنتظار، قبل أن يجدوا القلب في الإمارات ويتم إحضاره على هنا ، لا أعـــرف ماذا كـان سيصير لي إذا لم يجدوا القلب في الإمارات، وكيف كنت سأعيش على قلب صناعي” .