قصة مأساوية.. طفلان ذهبا للحصول على المياه في غزة فقصفهما الجيش الإسرائيلي رفقة والدهما وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع

استعرضت قناة “الحدث” قصة مأساوية لوالد طفلين استشهدا عند ذهابهما لإحضار مياه للشرب.

وقال والد الطفلين الذين استشهدا بالقصف الإسرائيلي إن ولديه ذهبا لإحضار مياه للشرب، حيث لم يكن بالبيت شربة ماء.

وأوضح أن بمجرد اقترابهما من مصدر المياه قامت القوات الإسرائيلية بقصفهما.

ولم يتمالك والد الطفلين نفسه من كثرة الموع المنهمرة على خديه، حزنا على استشهاد نجليه نتيجة للقصف الإسرائيلي.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المستمر والكثيف على أحياء قطاع غزة، مخلفة آلاف القتلى والجرحى.