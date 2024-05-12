قصر العان التراثي بنجران.. قيمة تراثية وتاريخية ووجهة سياحية مفضلة لمحبي التراث

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بإطلالته المميزة وطرازه المعماري الفريد يقف قصر العان التراثي بمنطقة نجران شامخاً على مر السنين، وبات مقصداً سياحياً بارزاً للسيّاح والوفود الرسمية التي تزور المنطقة للتعرف واستكشاف الكثير من المواقع التراثية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة.

ويقع القصر الذي بُني عام 1100 هـ على جبل العان، حيث يشاهد الزائر عند صعوده للقصر مزارع النخيل، والقرى التراثية، وقلعة رعوم التاريخية، وجبل أبو همدان في صورة تعكس إطلالة ساحرة ومميزة، وشكلت مع الطراز المعماري الحديث لوحة آسرة وغاية في الجمال.

ويتكون قصر العان التراثي من 4 أدوار مشيّدة على طراز معماري فريد للبيوت التراثية التي تعكس هوية وتاريخ المجتمع النجراني، وجرى بناؤه من الطين، وتتكون أسقفه من خشب وجذوع النخيل وسعفها، وأشجار الأثل والسدر، كما يحيط بالقصر عدة أبراج دائرية ومستطيلة لحمايته وحماية المنطقة المحيطة به.

كما شهد القصر خلال السنوات الماضية اهتماماً بالغاً من خلال ترميمه ليكون معلماً سياحياً من معالم منطقة نجران الغنية بالتراث والتاريخ.