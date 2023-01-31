قصر النظر لدى الأطفال.. الأسباب وطرق الوقاية العلاج

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يعد قصر النظر من الأمراض الشائعة لدى الأطفال، وهو يعني رؤية الأشياء القريبة فقط بوضوح.

وعن أسباب المرض، أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن قصر النظر يرجع إلى في الغالب إلى العامل الوراثي، بالإضافة إلى العادات الحياتية الخاطئة مثل النظر إلى الأشياء القريبة كثيرا مثل الشاشات.

وللوقاية من قصر النظر لدى الأطفال ينبغي تقليل عدد ساعات الجلوس أمام الشاشات من ناحية والتعرض لضوء النهار بكثرة، بمعدل لا يقل عن ساعتين يوميا، من ناحية أخرى.

وأضافت الرابطة أنه يمكن علاج قصر النظر لدى الأطفال من خلال ارتداء نظارة طبية أو قطرات العين، محذرة من أن عدم علاج قصر النظر يرفع خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل المياه البيضاء (الكاتاراكت) والمياه الزرقاء (الجلوكوما) وانفصال الشبكية والتنكس البقعي.