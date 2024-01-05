قصف إسرائيلي عنيف على جنوب غزة.. واقتحامات بالضفة

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في استمرار لمسلسل الموت اليومي الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، جراء الغارات إسرائيلية، تجدد القصف العنيف على جنوب القطاع على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي غزة.

كما اندلعت اشتباكات على محاور التقدم بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية وسط القطاع وفي مدينة خان يونس أيضاً.

فيما حصد القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 125 قتيلاً، ما يرفع إجمالي عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 22 ألفا و438 قتيلا.

أما عدد المصابين فبلغ منذ السابع من أكتوبر الماضي 57 ألفا و614، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

مقتل فتى في الضفة

أما الضفة الغربية فلا تزال بدورها تشهد يومياً اعتقالات واقتحامات من قبل الجيش الإسرائيلي.

فقد لقي فتى فلسطينياً حتفه اليوم فيما أصيب سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة، حسب نا أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما شملت الاقتحامات أيضا حلحول شمال الخليل ويطا في جنوبها وبلدة عزون شرق قلقيلية وفقا لـ “العربية”.

ومنذ تفجر الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي (2023) إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 3 آلاف فلسطيني من الضفة.

كما تفاقمت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما دفع العديد من الدول الأوروبية فضلا عن الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عليهم.