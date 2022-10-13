قصف صاروخي قرب البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد

استهدف قصف صاروخي “مجهول الهوية”، اليوم الخميس، المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد والتي تضم مقر مجلس النواب الذي يشهد انعقاد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية الجديد.

قصف المنطقة الخضراء بـ 9 صواريخ كاتيوشا

وكشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن المنطقة الخضراء في بغداد ومحيطها تعرضت إلى قصف ب9 صواريخ كاتيوشا، مؤكدة أن القصف أدى لإصابة عدد من المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

ونقلت عن مصدر أمني عراقي، أن هجومًا بأربعة صواريخ استهدف المنطقة الرئاسية ببغداد، تزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية وتسمية الكتلة النيابية الأكبر.

انطلاق دوي صافرات الإنذار من مبان دبلوماسية

وأضاف أن الصواريخ سقطت على مقربة من مبنى البرلمان, فيما سمع دوي صافرات إنذار من مبان دبلوماسية مجاورة، مشيرًا إلى سقوط مصابين جراء استهداف المنطقة الخضراء ب3 صواريخ كاتيوشا.

جلسة البرلمان العراقي لانتخاب الرئيس لم تتأجل

وأكد أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط البرلمان العراقي بعد القصف الصاروخي ، وأن جلسة البرلمان العراقي لانتخاب الرئيس لم تتأجل رغم الهجمات الصاروخية، لافتًا إلى سقوط رشقة جديدة من الصواريخ في محيط المنطقة الخضراء.