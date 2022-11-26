قصف صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في الشدادي بسوريا

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أفاد إعلام النظام السوري، فجر السبت بسقوط عدة قذائف صاروخية مجهولة المصدر على القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

3 انفجارات

فيما أفادت وكالة أنباء هاوار الكردية بأن دوي ثلاثة انفجارات سمع في محيط مدينة الشدادي قرب الحدود بين سوريا والعراق.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوي انفجارات سمع بمحيط القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي بريف الحسكة، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد هجمات متكررة من قبل خلايا داعش.

3 قواعد رئيسية

يذكر أن الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش” تنتشر في ثلاث قواعد رئيسية بالريف الشمالي للحسكة، الأولى قاعدة قرية “تل بيدر” وتبعد نحو 35 كيلومتراً شمال الحسكة، وتضم مهبطاً ومدرجاً للطيران المروحي وتقع على الطريق الدولي السريع (إم 4).

كما تقع الثانية في تلة قرية “القصرك” وتبعد عن الأولى نحو 3 كيلومترات بالجهة الغربية، وتضم عشرات الجنود المنحدرين من جنسيات أوروبية بينهم فرنسيون وإيطاليون.

أما القاعدة الثالثة فهي استراحة “الوزير”، وتقع في منطقة حمة الحسكة بالقرب من السد الغربي، وتعد أكبر قواعد الجيش الأميركي في المنطقة وثاني أكبر قاعدة بسوريا بعد قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.