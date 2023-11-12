قصف عنيف حول مجمع الشفاء.. وإسرائيل تستهدف من يتحرك خارجه

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بعد تصاعد حدة القتال في محيط أكبر مستشفيات غزة منذ الأمس، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في القطاع محمد أبو سلمية، اليوم السبت، أن القصف لا يزال مستمرًا بجوار المستشفى وبشكل عنيف، وهناك قذائف وصلت لقسم محطة الأوكسجين وأكثر من مبنى داخل المستشفى.

وأضاف أن الطواقم الطبية لا تتمكن من مغادرة المستشفى، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يخرج للساحة الخارجية. ومضى يقول “في حال كان هناك إصابات لا يمكن تقديم العلاج لها”، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كما تابع “وجهنا مناشدات للصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واليونيسف، ولم يكن هناك أي استجابة”.

توقف معظم الأقسام

إلى ذلك، بين أن المستشفى يفتقر لكل المقومات اللازمة للعمل، وأهمها الكهرباء، مشيرا إلى توقف معظم الأقسام عن العمل، ومنها المختبر والأشعة.

وقال إن “انقطاع التيار الكهربائي أدى لوفاة 8 أشخاص حتى اللحظة، وهم طفلان في قسم الحضانة، ومريض بالعناية المركزة، وخمس حالات كان من المفترض إجراء عمليات لهم ولم يتم ذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

كما أضاف “الكهرباء حاليًا فقط في قسمين، ولن تصمد أكثر من بضع ساعات”.