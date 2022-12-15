قصف موسكو يتواصل والانفجارات تضرب كييف

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وقعت مجموعة من الانفجارات في وسط العاصمة كييف، وسط تأكيدات من القوات الأوكرانية بإسقاط سرب من المسيّرات إيرانية الصنع التي استهدفت العاصمة.

انفجارات في كييف

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سماع دوي انفجارات في منطقة شيفشنكيفسكي في العاصمة، مشيراً إلى أن الهجوم تم بواسطة مسيّرات مفخّخة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية، 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد” فوق كييف والمنطقة المحيطة، في هجوم روسي كبير لم تشهد العاصمة مثله منذ أسابيع.

موسكو ترفض هدنة عيد الميلاد

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عدم وجود هدنة مع أوكرانيا قيد البحث بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، قائلاً: “لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال”.

ومن جهته، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فكرة مشاركة الرياضيين الروس تحت أي لافتة ولو كانوا كمحايدين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، قائلاً إن “كل أعلامهم ملطخة بالدماء”.

الإفراج عن 64 أوكرانيا في تبادل أسرى مع روسيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنه تم الإفراج عن 64 جندياً من قواتها المسلّحة، من مقاتلي جبهتي دونيتسك ولوغانسك، مشيرةً إلى أنه تم الإفراج أيضاً عن مواطن أمريكي واحد يُدعى سويدي موريكيزي ضمن عملية تبادل الأسرى بين كييف وموسكو.

كما تسلّم ممثلون للمجتمع الأوكراني نيابة عن الشعب، جائزة سخاروف لحرية الفكر التي يقدمها البرلمان الأوروبي سنوياً، وذلك تكريماً لقتاله أمام الغزو الروسي.