قضية الاتحاد وشراحيلي.. التحكيم يحاصر الحسابات البنكية

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طلب مركز التحكيم الرياضي السعودي من إدارة نادي الاتحاد وأحمد شراحيلي، مدافع فريقها الأول لكرة القدم، وعبد الله الخليفة، وكيل أعماله، ضرورة إرسال الحسابات البنكية لهم خلال 48 ساعة، وفقًا لـ “الرياضية”.

يأتي ذلك في أعقاب جلسة الاستماع التي عقدها المركز السعودي، الثلاثاء الماضي، عبر تطبيق “زووم”، على خلفية مفاوضة الاتحاد للمدافع الدولي أثناء سريان عقده مع الشباب، حسبما يدعي الشبابيون.

وجاء طلب “التحكيم” من أجل مشاهدة الحوالات البنكية لهم، والتأكد من عدم دفع أي مبالغ للاعب أو وكيل أعماله خلال آخر عام من العقد الاحترافي لشراحيلي مع ناديه السابق الشباب وفقا لـ “الرياضية”.

وطالب خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، خلال الجلسة بأهمية حلف اليمين “القسم” من قبل المدافع الدولي، وأنمار الحائلي، رئيس النادي الغربي، بعدم مفاوضة اللاعب، وعدم تسلم شراحيلي أي مبالغ أثناء سريان عقده، إضافة إلى استدعاء الشهود لأخذ حديثهم، يتقدمهم طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي العاصمي، وطارق بن جديه، مترجم الفريق، إضافة إلى شخص كان بمعية رئيس الشباب ورئيس الاتحاد في الحج الماضي.



وشهدت الجلسة عدم حضور ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما حضر من الشباب خالد البلطان، رئيس النادي، والمحامي يعقوب المطير، ونبيل القحطاني، محامي اللاعب أحمد شراحيلي، وفهد بارباع، محامي نادي الاتحاد وفقا لـ “الرياضية”.