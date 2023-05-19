قضية حمد الله.. النصر يطالب بالتسجيلات

المناطق_متابعات

قدمت إدارة نادي النصر رسميًّا، طلب استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي صدرت في 24 أكتوبر الماضي، بشأن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، والتي تم فيها الإقرار بالرواتب المتأخرة للاعب، إضافة إلى إعادة المبالغ التي حُسمت منه أثناء فترة جائحة كورونا، طبقًا لما كشف عنه لـ ”الرياضية” مصدر خاص.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن إدارة النادي العاصمي ستطالب “كاس” من خلال المذكرة التي سترفعها خلال الأيام المقبلة بأهمية إدخال التسجيلات الصوتية على عبد الرزاق حمد الله التي توضح تفاوضه مع إدارة الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر وهو ما لم يأخذ به “فيفا” في قراره أكتوبر الماضي، على أن يتم تحديد قائمة المحكمين بعدها للبت في القضية والتي قد تطول إلى أشهر عدة. وكان اللاعب المغربي طالب إدارة النصر بمنحه مبلغ 8.8 مليون يورو، جراء فسخ عقده لسبب غير مشروع، بينما طالبت الإدارة النصراوية اللاعب بمبلغ 9.5 مليون يورو بعد توصيات الفريق القانوني بتخفيض الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو، بيد أنها رفضت مطالب الطرفين وأقرت بالمستحقات المتأخرة.

وأنهت الإدارة النصراوية الإجراءات الشكلية من خلال دفع رسوم الاستئناف المبدئية والتي تبلغ ألف فرنك سويسري.