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يشكُّل مشروع قطار الحرمين السريع أحد مشروعات العناية بضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين خلال مواسم الحج والعمرة, ونقل المسافرين عبر محطات القطار في المدينة المنورة, ومكة المكرمة, وجدة, ورابغ.

وتنقل رحلات قطار الحرمين السريع آلاف الركاب يوميًّا إلى وجهاتهم المختلفة،لاسيما بين الحرمين الشريفين، حيث تعدُّ إحدى وسائل النقل السريعة التي تمكِّن المعتمرين من الوصول مباشرة إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي في وقت وجيز عبر رحلات منتظمة.

ورصدت “واس” في محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، مشاهد من الخدمات الميدانية التي تم تهيئتها لاستقبال المسافرين من أفراد المجتمع الزائرين،ومتابعة انتظام رحلات سفرهم إلى مكة المكرمة وجدة في الوقت المحدّد للرحلات.

وخصَّصَت خيارات متعددة للمسافرين عبر رحلات قطار الحرمين السريع لحجز تذاكر السفر عبر مبيعات التذاكر داخل المحطة, وعبر أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة داخل المحطة للحجز وإصدار التذاكر, أو عبر التطبيقات المتاحة عبر أجهزة الهواتف الذكية, وكذلك عبر الرقم الموحَّد لخدمات قطار الحرمين السريع.

ويتم تشغيل أكثرُ من 100 رحلة يوميا خلال أوقات الذروة في شهر رمضان في جميع الاتجاهات لنقل المسافرين عبر المحطات التي تضم عدة قطارات تتحرَّك في مواعيد زمنية منتظمة, يضمُّ كلٌّ منها 13 عربةً تتسع لمئات الركاب في الدرجتين السياحية, والأعمال, تواكبهم جميع الخدمات الإرشادية والتنظيمية والغذائية في المحطة وداخل القطار, كما يمكن زيادة عدد الرحلات اليومية في كلِّ الوجهات؛تبعًا لزيادة الطلب على الرحلات وعند اكتمال الحجز على الرحلات مبكرًا.

كما اُستحدِث مؤخرًا صالتا انتظار بجوار محطة القطار تتسع لقرابة 1300 شخص؛لاستيعاب المسافرين في حالات الذروة أو عند قدوم عدة حافلات في وقت متقارب وتنظيم أوقات دخول المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم خلال الأوقات المناسبة،وتفادي حالات الازدحام داخل المحطة, إضافة إلى خدمات النقل الترددي عبر الحافلات التي ترتبط بمواعيد وصول ومغادرة الرحلات على مدار الساعة لتقديم خدمات نقل الركاب إلى المسجد النبوي وعدة وجهات في المدينة المنورة.

وأعرب عدد من المسافرين عبر المحطة في حديثهم لـ “واس” عن ارتياحهم لمستوى الخدمات التي لقوها خلال انتقالهم بين الحرمين الشريفين عبر رحلات القطار لأداء مناسك العمرة أو الزيارة.

وأبدى محمد العريبي،من سلطنة عمان، سعادته للتسهيلات العديدة التي وجدها في جميع مواقع الخدمة منذ وصوله عبر المنفذ الجوي وتنقله بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع.

كما وصف عبداللطيف بن يطّو،من الجزائر، تجربة السفر بالقطار بأنها خيار مناسب يوفر الوقت والجهد للمسافر، مضيفاً أنها تجربة رائعه تمنح مستوى عاليًا من الراحة والسكينة في الانتقال والحجز عبر القطار.

وشُيِّدَت محطةُ قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة على مساحة تبلغ أكثر من 147 ألف مترٍ مربعٍ على بعد 7 كلم شرق المسجد النبوي الشريف وفق أحدث الأنظمة التقنية العالمية؛لنقل ملايين المسافرين على مدار العام عبر رحلات مجدولة تبلغ مسافة الرحلة الواحدة أكثر من 450 كيلو متراً بين محطتي القطار في المدينة المنورة ومكة المكرمة, إضافة إلى محطات القطار في جدة, ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويتضَمَّن المبنى الرئيسي لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة صالة قدوم ومغادرة, وصالةً لكبار الشخصيات, ومسجدًا يتسع لحوالي 1000 مصلٍّ, ومركزًا للدفاع المدني, ومهبطًا للطائرات المروحية, وأرصفةً لوقوف القطارات وانتظار الركاب, ومواقف للسيارات تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 1000 سيارة مقسمة إلى مواقف مخصَّصة للفترات القصيرة, وأخرى طويلة الأمد تتسع لأكثر من 690 سيارةً, إضافة إلى 19 مصعدًا للمسافرين, إضافة إلى 12 سلمًا كهربائيًّا في جميع طوابق المبنى الذي صُمّم بأحدث المواصفات التي تسمح بدخول أشعة الشمس والإضاءة الطبيعية للمبنى وفق طراز معماري فريد.