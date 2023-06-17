قطار الحرمين السريع .. خدمات متميزة لراحة ضيوف الرحمن بموسم حج 1444هـ

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يعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، إذ تبلغ سرعته 300 كم في الساعة مستخدمًا أنظمة إشارات واتصالات متطورة، كما يعد مكونًا أساسيًا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة السكك الحديدية السعودية.

ويربط هذا المشروع بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويلبي الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من حجاج الداخل والخارج، ويخفف من الازدحام على الطرق بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

وقطار الحرمين السريع هو قطار كهربائي سريع يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، تم تدشينه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في سبتمبر من العام 2018م، كأضخم مشاريع القطارات في الشرق الأوسط لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين، وكذلك مدينة جدة.

وخط قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك من خلال خط يبلغ طوله449 كم واتصال فرعي بطول3.75 كم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، وتبلغ سرعته 300 كيلو متر في الساعة، وهو القطار القادر على قطع مسافة 449 كم بين مكة المكرمة والمدنية المنورة خلال قرابة الساعتين وعشرين دقيقة كأسرع ست قطارات في العالم.

و يحتوي قطار الحرمين السريع على خمس محطات 3 منها، طرفية وهي: محطة مكة المكرمة الواقعة في حي الرصيفة، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، واثنتان وسطية وهي: محطة جدة الرئيسة الواقعة في حي السليمانية، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعد محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالم، وذلك من خلال تواجدها على مساحة تتجاوز 105 آلاف متر مربع وتمتد على عدة طوابق، وترتبط بستة أرصفة للقطار مما يسهم في سهولة الحركة من المحطة وإليها سواءً كان ذلك باتجاه مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وتسهم المحطة في تخفيف الازدحام الذي تلقاه الطرق المؤدية إلى مطار الملك عبدالعزيز من خلال نقلها للمسافرين الواصلين إليه مباشرة إلى بقية المحطات دون حاجتهم لمغادرة المطار واستخدام وسائل النقل الأخرى.

و يتم تشغيل قطار الحرمين السريع بعدد 35 قطارًا كهربائيًا، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبًا من خلال 13 عربة مقسمة إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال، بالإضافة إلى كافتريا، و8 مقصورات للدرجة السياحية، ليبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال 113 مقعدًا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.

وشهد قطار الحرمين السريع في مرحلة تشغيله الأولي من العام 2018 وحتى العام 2020 نقل ما يقارب المليون مسافر خلال ثلاثة آلاف رحلة، في حين بلغ أعداد المسافرين في مرحلة التشغيل الأساسي والفعلي والتي انطلقت في 31 مارس 2021 وحتى الآن أكثر من 7 ملايين مسافر على متن أكثر من 32 ألف رحلة.

ويضم كل قطار كافتريا، وشاشات ترفيهية، وخدمات مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتم تقديم خدمات ضيافة خاصة بدرجة الأعمال بالإضافة إلى عربات لبيع الأطعمة في الدرجة السياحية.

و ضمن مساعي الخطوط الحديدية السعودية لإثراء تجربة المسافرين عبر قطار الحرمين السريع فقد دشنت مؤخرًا صالة كبار الشخصيات في محطة المدينة المنورة وتشغيل صالة مؤقتة لذات الهدف في محطة مكة المكرمة، كما تستمر الأعمال الإنشائية لصالة مماثلة في محطة جدة الرئيسة، كما قامت سار بتحديث وتشغيل صالات مبيعات التذاكر في محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة جدة الرئيسة؛ لتكون منفذًا من ضمن منافذ البيع الخاصة بالتذاكر والتي تضم أيضًا (أجهزة المبيعات الذاتية في المحطات، والتطبيق الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، ومركز الحجز الهاتفي).

و أعدت شركة سار وبالتنسيق مع الشركة المشغلة خطة لمواكبة الطلب الكبير المتوقع على رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج المقبل، حيث ستشهد الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 17 ذو الحجة تشغيل أكثر من 3400 رحلة قطار، ستسهم في توفير سعة مقعدية تتجاوز 1.5مليون مقعد.

كما قامت (سار) بتوفير مخيم في محطة المدينة المنورة وكذلك صالة انتظار احتياطية؛ لمواجهة أي حالات ازدحام قد تحدث في ظل العدد الكبير من المسافرين المتوقع قدومهم أو مغادرتهم عبر قطار الحرمين السريع، كما تم التنسيق لتشغيل المزيد من حافلات النقل الترددي التي تنقل الركاب بين المحطة والمسجد النبوي.