قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 818 ألف مسافرٍ خلال شهر رمضان

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، نجاح خطتها التشغيلية المعلنة لشهر رمضان 1444هـ، حيث بلغ عدد المسافرين على رحلات قطار الحرمين السريع أكثر من 818 ألف مسافر بارتفاع 265% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما وصل عدد الرحلات التي تم تسييرها إلى اكثر من 2,540 رحلةً، حيث تجاوز عدد الرحلات اليومية التي تم تشغيلها خلال الشهر الكريم 115 رحلةً، بنسبة التزام لمواعيد وصول الرحلات تجاوزت 97%.

وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين الشريفين السريع خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة عدد رحلاته اليومية بوتيرة متصاعدة تدريجية تصل إلى أكثر من 100 رحلة في اليوم الواحد، وإتاحتها لأكثر من مليون مقعد للتنقل بين محطات قطار الحرمين السريع الـ5، مما أسهم في توفير خيارات أوسع لتنقل المسافرين بمنسوبية واختيار الأوقات المناسبة لهم.

وأوضح مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في الخطوط الحديدية السعودية محمد بن معاذ حميدالدين، أن تطبيق الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لشهر رمضان 1444هـ، جرى وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغّل لقطـار الحرمين السريع والجهات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة مباشرة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بخطة عمل متكاملة هدفت إلى تيسير رحلات ضيوف الرحمن من وإلى الحرمين الشريفين بكل أمان ويسر وأريحية.