قطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع الصناعية يحقق عدداً من الجوائز في مسابقة فكرة

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حقق قطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع الصناعية عدداً من الجوائز في “مسابقة فكرة” عبر برنامج إنجاز السعودية لريادة الأعمال فرع (الشركة) ٢٠٢٣م، حيث كانت النتائج على النحو التالي:

الشركة الفائزة بالمركز الأول Carrot Vision من مدرسة ابن حيان الثانوية، وحصلت على أفضل شركة طلابية.

جائزة أفضل خطة تسويقية كانت لشركة Saturn من مدرسة ابن حزم الثانوية.

وجائزة أفضل منتج مبتكر لشركة Carrot Vision من مدرسة ابن حيان الثانوية.

وجائزة أفضل رئيس تنفيذي من شركة السعودية الخضراء للزراعة المائية لمدرسة ابن حزم الثانوية.

وبذلك تترشح الشركة الفائزة بالمركز الأول Carrot Vision من مدرسة ابن حيان الثانوية لتمثيل المملكة في مسابقة إنجاز العرب في دولة قطر.

يذكر أن “مسابقة فكرة” هي مسابقة سنوية يتنافس فيها 14 دولة عربية، على عدد من الجوائز والألقاب على مستوى المدارس والجامعات بمجموعة من المعايير في مسابقة إقليمية عبر برنامج (إنجاز العرب) للشباب رائدي الأعمال.