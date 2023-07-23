“قطرات أنف” تعالج السكتة الدماغية

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نجح باحثون في جامعة جوتنبرغ الألمانية، في إنتاج علاج جديد للسكتة الدماغية على هيئة قطرات تؤخذ عن طريق الأنف، ما يُعطي أملاً جديداً للمرضى ويساعد المراكز الصحية في إسعافهم.

وأجريت تجارب بإعطاء جزيء يسمى مكمل الببتيد C3a للفئران من خلال قطرات الأنف، أظهرت استعادة أسرع للوظائف الحركية بعد السكتة الدماغية.

ويمكن أن يفيد الابتكار المصابين بالسكتة الدماغية الذين لا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الطبية الفورية، أو لا يستجيبون للعلاجات التقليدية من العلاج الجديد، حيث تستمر فاعليته حتى بعد مرور 7 أيام من الإصابة.