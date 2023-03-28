قطرة العين والأنف والأذن هل هي تفطر أم لا؟.. الشيخ السليمان يرد (فيديو)

رد الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، على سائل يقول: قطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن، هل هي تفطر أم لا؟.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج فتاوى الذي يُعرض عبر قناة السعودية: “بالنسبة لقطرة الأذن والعين لا تفطران، أما بالنسبة للأنف فهي منفذ للحلق، فإذا كانت تصل للحلق فهي تفطر”.

وأضاف: “هناك بعض البخاخات التي تستخدمها للأنف ولا تصل للحلق لها رزاز خفيف ولكنها لا تصل إلى الحلق وهذا هو الأهم”.

#فتاوى | قطرة العين والأنف والأذن؛ هل هي تفطر أم لا؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/997DF1Divu — قناة السعودية (@saudiatv) March 28, 2023

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