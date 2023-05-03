قطر تدين بشدة اقتحام مجموعة مسلحة للملحقية الثقافية السعودية في السودان

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أدانت دولة قطر بشدة تعرض مبنى الملحقية الثقافية للمملكة في السودان لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وتعطيل أنظمة الملحقية وخوادمها، مشددة على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فوراً، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.