“قطر” تستهل “كأس آسيا” بثلاثية أمام “لبنان”

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وسجل ثلاثية منتخب قطر كلًا من:أكرم عفيف في الدقيقتين 45 و90 6 و المعز علي في الدقيقة 56.

وبدأت المباراة بسيطرة لأصحاب الأرض فسجل لاعبه المعز علي هدفًا في الدقيقة 6 تم إلغائه بداعِ التسلل.

وواصل منتخب قطر الضغط في محاولة لإدراك هدف مبكر حتى أرسل لاعب منتخب لبنان محمد حيدر كرة عرضية في الدقيقة 10 أبعدها الدفاع.

وسدد لاعب منتخب قطر يوسف عبدالرزاق كرة قوية في الدقيقة 13 ولكن مرت بجوار المرمى ثم تصدى حارس مرمى منتخب لبنان لرأسية المهدي علي في الدقيقة 20.

وسدد لاعب منتخب لبنان حسن معتوق كرة قوية في الدقيقة 21 تصدى لها حارس مرمى منتخب قطر ثم رد منتخب لبنان بتسديدة في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه وليد شور مرت بجوار المرمى.

وسدد لاعب منتخب لبنان كرة جديد في الدقيقة 25 ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب قطر، وتصدت العارضة في الدقيقة 31 لرأسية أكرم عفيف.

وواصل منتخب قطر الضغط فنفذ لاعبه حسن الهيدوس كرة عرضية في الدقيقة 34 أبعدها دفاع لبنان ثم واصل العنابي الضغط حتى تقدم أكرم عفيف له بهدف في الدقيقة 45.

وسدد لاعب منتخب لبنان باسل جرادي كرة في الدقيقة 47 ولكن تصدى لها دفاع منتخب قطر قبل أن يشهر حكم اللقاء في الدقيقة 51 بطاقة صفراء ضد لاعب لبنان محمد حيدر.

وعزز المعز علي تقدم منتخب قطر بهدف ثانِ في الدقيقة 56 بعدما وصلته كرة عرضية حولها برأسه في الشباك.

ودفع المدير الفني لمنتخب قطر في الدقيقة 58 باللاعبين مصطفى مشعل وإسماعيل محمد بدلًا من حسن الهيدوس ويوسف عبدالرزاق.

وواصل منتخب قطر الضغط فنفذ لاعبه أكرم عفيف كرة عرضية في الدقيقة 63 ولكن مرت دون خطورة قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة 65 لعلاج حارس مرمى لبنان.

وسجل أكرم عفيف الهدف الثالث لمنتخب قطر في الدقيقة 90 6.