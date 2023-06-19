قطر تعلن تقديم 50 مليون دولار لدعم السودان

المناطق_متابعات

أعلن محمد عبدالرحمن، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، تقديم بلاده 50 مليون دولار لدعم السودان، مؤكدًا أن الدوحة تدعم وحدة واستقرار وسلامة أراضي السودان، وترفض التدخلات الخارجية فيه.

وأضاف في كلمته أمام مؤتمر دعم الاستجابة في السودان برئاسة مصر والمملكة العربية السعودية، أن الدوحة تثمن الوساطة السعودية الأمريكية للتوصل إلى هدن إنسانية متتالية منذ بداية الصراع، كما أشاد بجهود الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في البلاد.

مؤتمر دعم السودان

وأكد رئيس الوزراء القطري، أنه لا حل عسكريا للصراع في السودان، داعيًا طرفي الصراع لوقف النزاع فورًا، والالتزام بالقانون الإنساني وحماية المدنيين، وأنه من الضروري تقديم تعهدات وتبرعات كافية لمواجهة الأزمة حتى لا تنتقل إلى دول الجوار السوداني.

وعقد اليوم مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية في السودان برئاسة مصر والمملكة العربية السعودية، لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين في السودان.

ومن جهته، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تحرص على الوقوف مع السودان في الصراع الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن.

وأضاف خلال كلمته أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية في السودان، والذي تترأسه المملكة بالشراكة مع مصر، أن بلاده ستواصل تقديم الدعم للسودان للتوصل إلى توافق بين طرفي النزاع لحل الصراع فيما بينهما، وأن السعودية ملتزمة بدعم الحل السياسي للأزمة في السودان.