قطر تلغي فحص كورونا قبل السفر إليها قبل انطلاق نهائيات كأس العالم

أعلنت دولة قطر اليوم الأربعاء، عن تسهيل جديد بشأن حضور الجماهير الراغبة في حضور مباريات مونديال قطر 2022 إلى البلاد.

قرارات قطر بشأن كأس العالم

وقالت قطر إنها سوف تلغي شرط حيازة الراغبين في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص (كوفيد-19) بدءاً من الأول من نوفمبر، أي قبل 20 يوماً من موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في بيان اليوم الأربعاء أنّه بدءاً من الثلاثاء المقبل سوف يُلغى تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي آر” أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر إلى قطر.

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