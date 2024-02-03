قطر تواصل رحلة الدفاع عن لقبها الآسيوي وتتأهل لمواجهة إيران

المناطق_متابعات

نجح منتخب قطر في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في كأس آسيا، وذلك بتأهله إلى نصف نهائي نسخة 2023 على حساب أوزبكستان.

المباراة جمعت المنتخبين، مساء السبت، وذلك على استاد البيت، في ختام منافسات مرحلة ربع نهائي البطولة المقامة في قطر.

وتأهل منتخب قطر إلى نصف النهائي بفوزه على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد نهاية اللقاء في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

البداية كانت قوية من منتخب قطر، لينجح في ترجمة ذلك بالتقدم في النتيجة ولو بالنيران الصديقة.

وشهدت الدقيقة 27 من عمر المباراة، تسجيل الحارس أوتكير يوسوبوف هدفا في مرمى أوزبكستان بالخطأ، بعدما فشل في التعامل مع عرضية حسن العيدوس قائد منتخب قطر.

وظلت النتيجة على حالها، حتى استطاع منتخب أوزبكستان استغلال عدم قدرة “العنابي” على مضاعفة تقدمه.

ونجح منتخب أوزبكستان في تحقيق التعادل بالشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 59 بواسطة إيديلجون هامروبيكوف.

استمرت نتيجة التعادل على حالها، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية بين المنتخبين لمدة نصف ساعة.

لم يحدث تغيير في النتيجة بالأشواط الإضافية، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها للمنتخب القطري.

وسيلعب منتخب قطر مع إيران في نصف النهائي، علما أن المباراة الأخرى في ذات المرحلة ستجمع الأردن أمام كوريا الجنوبية.