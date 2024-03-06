قطع 3 كابلات إنترنت في البحر الأحمر

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كشفت وكالة أمريكية، اليوم، تفاصيل قطع 3 كابلات اتصالات تمر عبر البحر الأحمر، مسئولة عن توفير الإنترنت والاتصالات حول العالم.

قطع 3 كابلات اتصالات في البحر الأحمر

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية اليوم، تعرضت 3 كابلات اتصالات بحرية تمر عبر مياه البحر الأحمر للقطع، وسط حديث عن عطل ضرب منصات شركة ميتا.

ونقلت الوكالة الأمريكية بيانا صادرا عن شركة “إتش جي سي جلوبال كوميونيكيشن” ومقرها هونج كونج، قالت فيه: إن الكابلات المقطوعة تشمل كابل “آسيا-أفريقيا-أوروبا1” وكابل “أوروبا-الهند” وكابل “سيكوم تي جي إن جولف”.

وتابعت الشركة في البيان، أن انقطاع الكابلات أثر على 25% من تدفق البيانات عبر كابل البحر الأحمر الذي وصفته بـ”المهم” لتدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا. موضحة أيضا أنها بدأت في إعادة توجيه حركة تدفق البيانات.