قفاطين مميزة مزينة باللون الأخضر لليوم الوطني السعودي 92

تعتمد الفتيات العربيات على القفاطين الخليجية الخضراء في كل الإطلالات؛ وذلك لتوفيرها الحشمة والأناقة والجمال لمن ترتديها، وتُعتبر من العادات الخليجية التي تلتزم بها النساء كافة، لذا جمعنا لكِ عزيزتي عدة موديلات لقفاطين خضراء أنيقة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 2022.

هبة الدري بقفطان عصري

تألقت الفنانة المصرية هبة الدري بقفطان كاجوال بقصة عصرية، وصُمم باللون الأخضر المزين بأكمام بقصة مستقيمة وضيقة والمكمل بقصة الأكتاف المكشوفة، وطُرز باللون البيج الممزوج بالذهبي في منتصف التصميم مع حزام محدد للخصر، وتميزت بمجوهرات ذهبية وحقيبة صغيرة ذهبية، وانتعلت حذاءً ذهبياً بكعب طويل لتبدو غاية في الرقي والفخامة، ومن الناحية الجمالية ارتكز مكياجها على الطابع الخليجي باعتماد السموكي للعينين، واختارت درجات الترابي لتكمل جمال اللوك مع تسريحة الشعر الويفي.

نسرين طافش بقفطان أخضر

احتفالاً باليوم الوطني السعودي، اعتمدت الممثلة السورية نسرين طافش إطلالة جذابة باللون الأخضر، فظهرت مرتدية قفطاناً أخضر اللون مع وجود خطوط باللون الذهبي على الأطراف، لخيار مثالي محتشم ومميز، واعتمدت على مكياج خفيف، بالإضافة إلى ترك شعرها مموجاً منسدلاً على كتفيها، وأكملت جماله باكسسوار للشعر.

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مهيرة عبد العزيز بقفطان أخضر

تُعد الممثلة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز من أبرز النجمات اللاتي يهتممن بخطوط الموضة والجمال، وقد ظهرت بالقفطان الأخضر المطرز لفصل الصيف، وهو مستوحى من التراث؛ حيث صُمم بقماش مطرز بالخرز البراق مزوّد بحزام ناعم للخصر، وتنسدل من أسفل التصميم نقوش ذهبية ناعمة من المنتصف إلى جانب تطريزات الخيوط البيج بشكل الزهور، وأكملت إطلالتها بكعب ذهبي، وتزينت بمجوهرات معدنية، ومن الناحية الجمالية فقد تألقت بتسريحة الشعر الأملس المنسدل مع المكياج الترابي.

جيهان كيداري بقفطان ملكي