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قفزة جديدة لأسعار الدولار في مصر

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 27 سبتمبر 2022 - 12:25 صباحًا

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قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الاثنين، في ختام تعاملات البنوك في مصر، حيث ارتفاع بنحو قرشين، ليسجل ارتفاعا بنحو 5 قروش من بداية تعاملات الأسبوع.

 

وارتفع سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل 19.44 جنيها للشراء، و19.55 جنيها للبيع، أما سعر الدولار في البنك الأهلي سجل 19.46 جنيها للشراء، و19.52 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 19.46 جنيها للشراء، و19.52 جنيها للبيع.

 

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ويواصل سعر الدولار أمام الجنيه في الارتفاع منذ الثلاثاء الماضي، خاصة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 27 سبتمبر 2022 - 12:25 صباحًا
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Waleed

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