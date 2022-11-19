قلق داخل صفوف الأرجنتين قبل مواجهة السعودية بكأس العالم 2022

أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجننتيني، عن قلقه في الظهور راقصي التانجو الأول أمام السعودية، في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة بمونديال كأس العالم 2022.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أن القلق يعود بسبب الإصابات التي تضرب صفوف منتخب بلاده قبل مواجهة السعودية، حيث يعاني نيكولاس تاغليافيكو ،مواركوس أكونيا، من الإصابة وغموض حول موقفهم من المشاركة بالجولة الافتتاحية أمام السعودية.

وصل تاغليافيكو ، من باريس بعد مباراة الأرجنتين والإمارات الودية التي جمعت المنتخبين الأسبوع الماضي، في حين أن أكونيا لديه سوء حظ وعدم القدرة على مشاركته ضمن اللقاء الودي.

وتمثل الغيابات صداع في رأس المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، حيث سيكون هناك تغيرات عديدة في خطة الأرجنتين أمام السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يقود ميسي ودي ماريا تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام المنتخب السعودي،ويشارك في اللقاء، إميليانو مارتينيز. غونزالو مونتيل وكريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي ونيكولاس تاغليفيكو أو ماركوس أكونيا ؛ رودريجو دي بول ولياندرو باريديس وأليكسيس ماك أليستر أو أليخاندرو جوميز ؛ أنجيل دي ماريا ولوتارو مارتينيز وليونيل ميسي.

حقيقة غياب ميسي عن مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم 2022