«قلل من تناولها».. 5 أنوع من الأطعمة والمشروبات تسبب الحموضة

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كشف موقع «timesofindia»، عن 5 أنواع من الأطعمة والمشروبات تسبب “الحموضة” بعد تناولها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات أخرى في المعدة مثل ارتجاع الحمض أو حرقة المعدة أو عسر الهضم.

وأضاف أن هذه الأعراض تحدث في الغالب مباشرة بعد تناول وجبة أو في الليل، ويمكن أن يكون من الصعب جدًا التعامل معها دون مضادات الحموضة.

ونصح الموقع بتحديد السبب الجذري للمشكلة والتخلص من بعض الأطعمة من نظامك الغذائي.

والأطعمة والمشروبات الخمسة التي أشار إليها الموقع هي: “التوابل واالقهوة والسكر والمخلل والمشروبات الغازية”.

4 محاذير قبل تناول الأطعمة المحفوظة

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء حذرت من 4 أمور مهمة قبل تناول الأطعمة المحفوظة بعلب معدنية.

وقالت في حسابها على تويتر، إن الأطعمة المعلبة التي تكون محفوظة في عبوات معدنية تخضع لاشتراطات ومواصفات فنية تضمن جودة الطعام المخزن بها، ولسلامتك بعد فتحها؛ نقدم لك النصائح التالية:

1 – ينبغي التأكد من جودة التغليف.

2 – تجنب شراء المعلبات المنتفخة أو الصدئة أو الملعوجة أو التي تكون بطاقتها الغذائية غير واضحة.

3 – عدم ترك المواد الغذائية في العلب المعدنية بعد الفتح سواء في الثلاجة أو خارجها ويفضل حفظ الطعام المتبقي في علب بلاستيكية أو زجاجية مخصصة لحفظ الأغذية.

4 – تخزين المعلبات في أماكن جافة وتحت درجة حرارة معتدلة وألا في أماكن تتعرض فيها للرطوبة أو الحرارة العالية.